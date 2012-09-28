Перевод небольшого текста с русского на немецкий

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Закрыт9 заявок146 просмотров

нужно быстро перевести небольшой (450 слов) текст.

13 лет назад
ilya_krylov
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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