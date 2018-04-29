Перевод немецкий-русский

Добрый вечер, нужна помощь в переводе не больших информационных статьей, новостей. Пример: https://www.zdnet.com/article/raspberry-pi-powered-boom-sensor-detect-earthquakes-h-bombs-spacex-launches/ Ваши запросы пишите в комментариях к заказу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен перевод текста юридической тематики (также редактура русского текста) с немецкого на русский язык. По оплате готовы договариваться. Оставляйте отклик.
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