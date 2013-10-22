Перевод описаний букетов с русского на английский

Нужно перевести описания к 200ам компонентам модулям и плагинам для Joomla. Английский язык. Знание Joomla обязательна. Пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время. Я знаю какой перевод мне нужен. Базовая ставка 100 рублей за 1k знаков ...