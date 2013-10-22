Перевод описаний букетов с русского на английский

ПереводыЗавершен21 заявка266 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Интересует качественный перевод описаний цветочных букетов с русского на английский (для интернет-магазина цветов).

Ждем Ваших предложений.

10 лет назад
natalonya
Наталия 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
katerina18
Екатерина 
45 летИталия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Сотрудничеством с Катей очень довольны. Работу выполняет в срок и качественно. Рекомендуем!
С Натальей приятно общаться, оплата производилась точно в срок.
  • Похожие заказы

  • Перевод нескольких страниц текста

    Добрый день. Нужен перевод нескольких страниц текста на языки: английский нидерландский польский румынский греческий французский немецкий иврит итальянский норвежский финляндский шведский испанский датский турецкий японский китайский Тематика - Казино. Жду Ваших предложений.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переводчик описаний расширений для Joomla

    Нужно перевести описания к 200ам компонентам модулям и плагинам для Joomla. Английский язык. Знание Joomla обязательна. Пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время. Я знаю какой перевод мне нужен. Базовая ставка 100 рублей за 1k знаков ...

    Joomla
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поиск, перевод новостей и статей

    На американских новостных ресурсах (список дам) по банковской тематике нужно искать статьи, переводить их на русский язык. с вас skype и расценки.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Расшифровка аудиозаписи на английском языке

    Добрый день! Есть 2 аудио на английском языке. Качество отличное. Общее время под расшифровку – 31 минута. Расшифровка нужна 2 сентября, к 9 утра по Мск. Времени остается не очень много, можно разбить аудио на 2-3 фрагмента, соответственно ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Меню мобильного, en-ru, 25 стр

    Здравствуйте! Предлагаем Вам проект по переводу меню и программ мобильного телефона, около 25 страниц с английского на русский. Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский Тематика: меню мобильного телефона Объем — 12 файлов по различным приложениям (будильник, органайзер,...), всего около ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод e-mal на португальский

    $50

    Необходимо перевести несколько небольших деловых писем с русского на португальский. Оплата - 200 руб. за каждое письмо или больше по договоренности. Необходимо подтвердить знание языка.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводы блога (тематика: недвижимость + web)

    $50

    Требуется перевод статей блога на тему недвижимости и IT (web) Объём: - первая "партия" — 12 статей (обычно, 700-900 слов в каждой) - в дальнейшем — все статьи за 2013 год - несколько статей в месяц по мере ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод видеокурса на слух

    $130

    Перевод видеокурса о Google+ . Длительность - 2,5 часа. Перевд с английского языка. Не сложный. Для того, чтобы понять, подходите ли вы нам, вам нужно будет перевести одно видео, длительностью 5 с половиной минут. Ссылка на тестовое ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод статьи

    $20

    Нужно перевести статью IT тематики на английский язык. Объем статьи порядка 700 слов, оплата до 20 USD. Важны грамотность и адаптация терминов и понятий к английскому языку, а не простой дословный перевод. Т.е. например фраза ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад