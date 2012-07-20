Перевод описаний к сериалу

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Завершен11 заявок230 просмотров

Необходим перевод описаний к сериалу. Примерно по 200-300 символо на одно описание. Изначальное количество - 17 штук.

Нужен человек владеющий на уровне Native. Работа ответственная. Результат будет проверяться носителем языка.

От вас цена и сроки.

13 лет назад
denmetall
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Работаем уже второй раз. Пожалуй, теперь постоянно буду заказывать у вас. Вся работа сделана за день, никаких нареканий.
Приятный заказчик

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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