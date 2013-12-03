Перевод описаний товаров

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Закрыт18 заявок357 просмотров

Есть: Описания товаров на английском в csv файле

Нужно: перевести с помощью автоматического переводчика на русский, чтобы текст был осмысленный

П.С. 20 т. товаров. Нужен именно машинный перевод, никакого ручного по цене xx долл за 1000 символов.

11 лет назад
absent2000
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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