Перевод описаний товаров

Есть: Описания товаров на английском в csv файле

Нужно: перевести с помощью автоматического переводчика на русский, чтобы текст был осмысленный

П.С. 20 т. товаров. Нужен именно машинный перевод, никакого ручного по цене xx долл за 1000 символов.