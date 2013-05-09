Перевод описания товара с английского на русский

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Завершен27 заявок333 просмотра

Необходимо перевести описание нескольких товаров (одежда) с английского на русский язык. В описании используются научные термины, которые желательно сохранить. Объем - около 800 слов.

12 лет назад
imhon
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$8
1 день
Таша выполнила задание оперативно и качественно. С использованием специфической терминологии и пожеланиями по тексту справилась успешно.
Максим ответственный и приятный в общении заказчик. Работать с ним очень комфортно, благодаря хорошо проработанному ТЗ и чётко сформулированным требованиям к ожидаемому результату. Оплата [собственно, даже _пред_оплата )] практически мгновенная, в полном соответствии с договорённостью. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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