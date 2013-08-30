Перевод писем на португальский

2 млн слов, политическая и общая тематика, RU-EN Команде переводчиков "Translators Family" требуются еще несколько переводчиков с русского НА английский язык для работы над переводом и редактированием сайта с биографиями политиков, политических новостей, статей и т.д. ...
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Необходимо перевести несколько писем с русского или английского на португальский. Тематика писем - запрос информации, структура данных, правовые ограничения, но специальной лексики должно быть мало
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