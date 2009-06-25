Перевод правил адалт-сайта (en>ru)

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Завершен10 заявок258 просмотров

Требуется перевести правила адалт-сайта на русский: http://tinyurl.com/4n4j43 .

Сроки: 1 день.

16 лет назад
webtaras
Тарас 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

juliaabramova
Юлия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Перевод выполнен в срок. Качество - удовлетворительное ;)
Все хорошо :) Молниеносная оплата.

Заявки фрилансеров

juliaabramova
Юлия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад