Объём уточняется. 5 у.е. за 1000 символов.
Перевод правил адалт-сайта (en>ru)
Требуется перевести правила адалт-сайта на русский: http://tinyurl.com/4n4j43 .
Сроки: 1 день.
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