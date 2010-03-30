Перевод презентации (PDF) с англ. на рус.

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Завершен36 заявок528 просмотров

Несложный текст+таблицы с числами.

Объём небольшой.

15 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Выручила безумно. Сделала за сжатые сроки, держала вкурсе этапов работ. Recommend
Замечательный заказчик. Быстро реагировал на вопросы. Оплату произвел сразу после сдачи работы. Даже наградил бонусом! )

Заявки фрилансеров

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад