Добрый день! нужно добавить сайт компании в несколько тематических китайских каталогов сайтов. вопрос простой - сколько может стоить, какой срок, что нужно будет от меня.
Перевод презентации (PDF) с англ. на рус.
Несложный текст+таблицы с числами.
Объём небольшой.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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