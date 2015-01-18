Перевод проекта на тематику нефтепереработки/нефтедобычи (англ./рус.)

Переводческая компания из Южной Кореи ищет переводчиков-фрилансеров для выполнения проекта на тематику нефтепереработки/нефтедобычи. Требуется выполнение небольшого неоплпачиваемого тестового задания, которое прилагается. Оплата достойная по результатам теста и первых заданий. При желании и хороших результатах работы есть возможность трудоустройства в Корее. Участникам просьба прикладывать резюме с указанием образования и опыта работы.