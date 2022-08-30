Перевод, рерайт текста сайту. Тематика: фінанси та кріптовалюта.

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Закрыт71 заявка932 просмотра

Шукаємо спеціаліста з досвідом для рерайту і перекладу сайту з російської мови на українську.

Перевага надається спеціалістам з досвідом рерайту та знаннями англійської чи польської мови.

3 года назад
jobsonuck
Олексій 
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Заявки фрилансеров

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