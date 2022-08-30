Необходимо расшифровать и перевести в текст 3 видео с испанского языка на русский. Общая продолжительность всех видео составляет 24 минуты. Ожидается, что конечный результат будет представлен в формате Google Doc с удобочитаемым текстом и ограниченным доступом.
Перевод, рерайт текста сайту. Тематика: фінанси та кріптовалюта.
Шукаємо спеціаліста з досвідом для рерайту і перекладу сайту з російської мови на українську.
Перевага надається спеціалістам з досвідом рерайту та знаннями англійської чи польської мови.
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