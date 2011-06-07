Перевод с англ. на немецкий 20 тыс. символов

Здравствуйте.

Необходимо перевести с анг. на немецкий 20 тыс. символов. Срок - пятница 15:00. Далее работа не актуальна.

Пример текста в приложении (переводим все, кроме тегов, оформляем в таблице Ворд: слева исходник, а справа - перевод включая теги).

Тариф: 4,4 USD / 1000 знаков без пробелов.

В предложениях указывайте ваше образование и опыт работы. Сертификаты, если есть. ,

Расчет по факту, после проверки редактором.