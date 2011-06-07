Перевод с англ. на немецкий 20 тыс. символов

Нужен быстрый перевод небольшого pdf-файла на английском языке. Язык технический. Объём 7-10 страниц большим шрифтом без картинок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо перевести с анг. на немецкий 20 тыс. символов. Срок - пятница 15:00. Далее работа не актуальна.
Пример текста в приложении (переводим все, кроме тегов, оформляем в таблице Ворд: слева исходник, а справа - перевод включая теги).
Тариф: 4,4 USD / 1000 знаков без пробелов.
В предложениях указывайте ваше образование и опыт работы. Сертификаты, если есть. ,
Расчет по факту, после проверки редактором.
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