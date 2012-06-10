Перевод с английского на русский

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Закрыт2 заявки315 просмотров

Уважаемые переводчики,

Для крупного проекта требуются переводчики с анг на рус, имеющие опыт работы в переводе статей и инструкций в нефтегазовой отрасли.

Обязательно выполнение тестового перевода

13 лет назад
sweetowl
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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