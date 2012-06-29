Перевод с китайского языка

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка137 просмотров

Требуется переводчик китайского языка. Проект порядка 110 страниц (русского текста). Тематика - производство колбасных изделий. Срок - 4 июля, к 12.00 по Мск. От Вас цены и портфолио.

13 лет назад
kav921
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Полный перевод сайта

    $250

    Объём примерно 150.000 знаков (!) Срок - до 1 недели. Предлагаю вариант с поэтапной оплатой: 1 текст - оплата. С предоплатой связываться бы не хотелось, если честно. Если переведёте криво - что потом ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с/на немецкий

    $50

    Требуется человек с разговорным немецким языком. Потребуется позвонить в Германскую таможню и быть паралельно в скайпе со мной на связи. Я буду задавать вопросы а вы будете их озвучивать на немецком и переводить ответы. Звонок ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод текста на английский.

    $30

    Тематика: грузоперевозки. около 10 небольших статей. файл для перевода представлен в виде Word файла. общий размер всего файла - 1480 слов. Срок выполнения 2-3 дня. До 3 июля крайний срок.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установить и перевести на руский шаблон Wordpress

    $30

    Требуется перевести шаблон Wordpress http://themetrust.com/demos/uber/ Нужно установить Wordpress, установить шаблон, перевести его на русский и наполнить сайт картинками и текстом. Текст брать с сайта http://referats.yandex.ru/ Картинки ...

    WordPress
    Переводы14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод корпорат. журнала на нем. и англ. язык

    Перевод 26стр. на немецкий и английский языки, в текстах используется терминология металлургической отрасли, поэтому необходим перевод специалистами, знающими терминологию. Тестовый перевод присылать на адрес [email protected]

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод сайта

    $50

    Необходимо выполнить качественный перевод на английский язык сайта www.vgsgroup.ru Меню, страницы, новости, описания категорий товаров. Описания самих позиций каталога переводить не нужно. Результаты нужны в текстовом файле.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад