Необходим перевод названий товаров (автомобильные моторные запчасти) с турецкого на украинский язык. Укажите стоимость услуг, например, за перевод 5000 наименований товаров. Ожидается работа с однотипными товарами.
Перевод с латышского на русский
Нужно перевести тексты. С расценками на перевод не знаком, не стесняйтесь выставлять свою цену.
Текст содержит юридические и ИТ термины.
Машинный перевод не пойдет
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