Перевод с латышского на русский

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Закрыт46 заявок582 просмотра

Нужно перевести тексты. С расценками на перевод не знаком, не стесняйтесь выставлять свою цену.
Текст содержит юридические и ИТ термины.
Машинный перевод не пойдет

Перевод текстовРусский язык
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