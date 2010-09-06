Перевод с монгольского на русский и английский

Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка! Требуется перевести с Английского языка очередные - 200 статей Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано! Объём статей различный но не роман Война и Мир! Все статьи предоставляются сразу и ...
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Требуется переводчик с монгольского на русский и английский. Необходимо качественно и в срок делать перевод. Подсчет 1800 символов без пробелов. Работа удаленная. Резюме присылать на [email protected]
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