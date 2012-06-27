Перевод с/на немецкий

$50
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Закрыт2 заявки158 просмотров

Требуется человек с разговорным немецким языком. Потребуется позвонить в Германскую таможню и быть паралельно в скайпе со мной на связи. Я буду задавать вопросы а вы будете их озвучивать на немецком и переводить ответы. Звонок не должен занять больше 30ти минут. Оплачу стоимость международного званка и 1000 рублей сверху. Оплата через Yandex Dengi. Напишите мне сообщение, либо свяжитесь через скайп мой ник TrollBoxer

13 лет назад
Vladimir032
Кожедуб 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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