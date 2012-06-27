Перевод с/на немецкий

Требуется человек с разговорным немецким языком. Потребуется позвонить в Германскую таможню и быть паралельно в скайпе со мной на связи. Я буду задавать вопросы а вы будете их озвучивать на немецком и переводить ответы. Звонок не должен занять больше 30ти минут. Оплачу стоимость международного званка и 1000 рублей сверху. Оплата через Yandex Dengi. Напишите мне сообщение, либо свяжитесь через скайп мой ник TrollBoxer