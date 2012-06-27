Объём примерно 150.000 знаков (!) Срок - до 1 недели. Предлагаю вариант с поэтапной оплатой: 1 текст - оплата. С предоплатой связываться бы не хотелось, если честно. Если переведёте криво - что потом ...
Перевод с/на немецкий
Требуется человек с разговорным немецким языком. Потребуется позвонить в Германскую таможню и быть паралельно в скайпе со мной на связи. Я буду задавать вопросы а вы будете их озвучивать на немецком и переводить ответы. Звонок не должен занять больше 30ти минут. Оплачу стоимость международного званка и 1000 рублей сверху. Оплата через Yandex Dengi. Напишите мне сообщение, либо свяжитесь через скайп мой ник TrollBoxer
Заявки фрилансеров
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