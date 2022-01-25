Перевод с русского на английский

Книга не большая, количество знаков указал и это не вся книга, а именно то, что нужно перевести, т.к. все остальное это числовые таблицы. Интересно, что ваша команда делает переводы на разные языки. Если перевод на английский будет качественным (я владею английским, прожил в США 17 лет), то доверю вашей команде перевод этой книги на немецкий, испанский, китайский. Имеется перевод на итальянский, но необходимо "подшлифовать" грамматику и т.п. Готов платить за каждый перевод по 15 тыс. руб.

Чтобы вы окончательно определились взяться за перевод или отказаться, привожу фрагмент из книги:

"Первая базовая сторона состоит из 27 чисел. Ключи показаны вертикальными линиями цифр, а так же, горизонтальными линиями -

первыми цифрами чисел и вторыми. Цифровое значение чисел показывает, что первый

квадрат составлен из чисел ключа 3-9-6, второй квадрат – числами ключа 5-2-8 и

третий квадрат – числами ключа 7-4-1. "