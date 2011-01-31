Перевести 8 статей с английского на русский тематика статей - маркетинг. Каждая статья по 2 стр. (всего около 16 стр получается) Статьи прикреплены в приложении. надо перевести к 1 февраля. Пишите ...
Перевод с русского на английский (16 тыс. знаков)
Необходимо перевести в течение 5-6 часов текст с русского языка на английский. Всего знаков - 16 тыс. без пробелов. Текст о бизнес-ассоциации, в котором описана деятельность, цели, задачи, миссия, члены и т.д.
Текст высылается только выбранному исполнителю. Прошу желающих переводчиков предложить свои цены за всю работу.
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