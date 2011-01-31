Перевод с русского на английский (16 тыс. знаков)

Необходимо перевести в течение 5-6 часов текст с русского языка на английский. Всего знаков - 16 тыс. без пробелов. Текст о бизнес-ассоциации, в котором описана деятельность, цели, задачи, миссия, члены и т.д.

Текст высылается только выбранному исполнителю. Прошу желающих переводчиков предложить свои цены за всю работу.