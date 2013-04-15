Необходимо перевести текста с англ. на ру . Всё на рус . понятным языком
Перевод с русского на английский
Здравствуйте! Интересует перевод с русского на английский язык. Номинальный объем- 432 000 знаков, для информационного портала. Прошу указывать ваши ставки.Спасибо.
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