Перевод с русского на английский

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Закрыт30 заявок303 просмотра

перевод небольших текстов с русского на английский на тему политика в Африке и расизм в Америке. 

8 лет назад
guest_1484054024846
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров