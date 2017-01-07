В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года. Заказчик: крупная торговая ...
Перевод с русского на английский
перевод небольших текстов с русского на английский на тему политика в Африке и расизм в Америке.
Заявки фрилансеров
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