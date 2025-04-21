Шукається спеціаліст для перекладу текстів з англійської на українську. Важливо забезпечити точність і зрозумілість перекладу, з урахуванням контексту та стилю оригіналу. Очікується якісний підхід до роботи.
Перевод с русского на французский
Необходимо перевести 10 страниц текста с русского языка на французский. Ваш бюджет.
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