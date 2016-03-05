Перевод с русского на итальянский

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Завершен8 заявок272 просмотра

Необходимо перевести список слов с русского на итальянский для детской компьютерной игры. Всего 72 слова. В будущем, возможно, потребуется и озвучка.

Обязательно знание итальянского языка и особенностей перевода для компьютерных игр. Переводчик должен быть постоянно на связи, чтобы ответить на мои вопросы (если такие возникнут).

По срокам - чем быстрее, тем лучше.

9 лет назад
Krisi-Voronova
Кристина 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tarasotb
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Очень понравилось работать с этим исполнителем! Мне необходим был перевод на итальянский. В качестве перевода могу не сомневаться, поскольку он проживает и Италии уже много лет. Перевод был готов за час, что меня даже немного озадачило в хорошем смысле этого слова))) Очень оперативно ответил на все мои вопросы, при этом назначил адекватную цену. Всем рекомендую!
Отличный заказчик. Ясно поставил задачу и оперативно отвечал на вопросы. Оплатил в срок. Было очень приятно сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tarasotb
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад