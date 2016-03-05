Перевод с русского на итальянский

Необходимо перевести список слов с русского на итальянский для детской компьютерной игры. Всего 72 слова. В будущем, возможно, потребуется и озвучка.

Обязательно знание итальянского языка и особенностей перевода для компьютерных игр. Переводчик должен быть постоянно на связи, чтобы ответить на мои вопросы (если такие возникнут).

По срокам - чем быстрее, тем лучше.