Требуется переводчик с русского на белорусский. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)
Перевод с русского на казахский
Требуется переводчик с русского на казахский.
Технический перевод.
Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики.
1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)
Заявки фрилансеров
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