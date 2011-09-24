Перевод с русского на немецкий язык

Нужно грамотно перевести маленький текст с русского на немецкий язык.

Всего 8 предложений.

Много за такое не дам.

Если будет всё окей, то постоянно будут подобные задания.

Цена ~ 100 р.

Текст для перевода:

Счастье для каждого человека свое. Оно сугубо личное, индивидуальное, зависящее от различных факторов, влияющих на наше мировозрение, мировосприятие и объективный мир.

Например, оно зависит от возраста.

В различные периоды нашей жизни ценности абсолютно разные.

От окружающих нас людей и обстановки.

То есть можно сказать, что это все очень индивидуально.

Радость для меня - это иметь верных друзей, любимую девушку, работу.

Всё это приходи со временем и всё зависит от твоих стараний.

Страх для меня - это потеря близких друзей, родственников и так далее.