Для наполнения сайта требуется поработать с предложенным контентом на английском языке согласно ТЗ. А именно - выполнить частично реферирование, частично перевод, частично описание предметов исползуя предложенный текст. Использование источников в интернете - исключено. Работа ...
Перевод с русского на украинский
Требуется переводчик с русского на украинский.
Технический перевод.
Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики.
2$ за 1000 символов (без пробелов)
Выбранный исполнитель
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