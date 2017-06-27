Перевод с русского/украинского на нидерландский язык

ПереводыЗакрыт9 заявок164 просмотра
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Уважаемые господа!

Требуется перевести несколько документов и другие тексты с русского/украинского на нидерландский язык.

Для начала нужно перевести Свидетельство о рождении.

6 лет назад
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Сергей 
52 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад