Перевод договора с русс. на англ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья,
Требуется письменный перевод с венгерского на русский.
Присылайте свои резюме на [email protected] с указанием ставок за 1800 печатных знаков с пробелами.
Оплата - любым удобным для Вас способом.
Заранее спасибо!
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