Нужен человек, способный делать рерайт для русскоязычных статей о Курортах Карибского моря в Мексике. В основном, я дам несколько сайтов, публикующих материалы на английским и испанском языках, русскоязычных материалов мало. Нужно будет из техноперевода гугл ...
Перевод сайта
Необходимо выполнить качественный перевод на английский язык сайта www.vgsgroup.ru
Меню, страницы, новости, описания категорий товаров.
Описания самих позиций каталога переводить не нужно.
Результаты нужны в текстовом файле.
Выбранный исполнитель
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