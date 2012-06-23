Перевод сайта

$50
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Закрыт15 заявок269 просмотров

Необходимо выполнить качественный перевод на английский язык сайта www.vgsgroup.ru

Меню, страницы, новости, описания категорий товаров.

Описания самих позиций каталога переводить не нужно.

Результаты нужны в текстовом файле.

13 лет назад
Duron
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад

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