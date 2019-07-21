Перевод сайта и мобильного приложения на немецкий язык

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Завершен1 заявка138 просмотров

Добрый день!

Нужно перевести 2 файла на немецкий язык. Перевод сайта и мобильного приложения. Всего без пробелов 11к символов.

6 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$5
3 дня
Escrow
Все хорошо, спасибо!
Отлично поработали, все в порядке

Заявки фрилансеров

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад