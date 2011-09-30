Перевод скрипта интернет-аукциона (En-Ru)

Здравствуйте.

Есть скрипт аукциона WeBid ( http://www.webidsupport.com ).

Нужно сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод с английского языка на русский.

Если вы не в теме аукционов, НЕ предлагайте свои услуги!!!

Перед выбором исполнителя, дам несколько строк для перевода.

В приложении файл для перевода. Можете ознакомиться.