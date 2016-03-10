Перевод статей (инструкций) с русского на английский язык

Всем привет!

Ищу студента, который готов за небольшую плату постоянно сотрудничать в переводах готового контента с русского языка на английский. Большая доля контента у меня уже готова и теперь надо его перевести. Выбирать буду по самому низкому рейту и тех, кто ищет практику в переводах. Работа не пыльная, но интересная.

Пример статьи прикладываю во вложении.

Ориентировочный объём статей — 3-4 в неделю.

Всего планируется около 100 статей.