Перевод статей (инструкций) с русского на английский язык

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Закрыт36 заявок404 просмотра

Всем привет!

Ищу студента, который готов за небольшую плату постоянно сотрудничать в переводах готового контента с русского языка на английский. Большая доля контента у меня уже готова и теперь надо его перевести. Выбирать буду по самому низкому рейту и тех, кто ищет практику в переводах. Работа не пыльная, но интересная.

Пример статьи прикладываю во вложении.

Ориентировочный объём статей — 3-4 в неделю.

Всего планируется около 100 статей.

9 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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