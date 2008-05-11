Перевод статей - Новости с англ. на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт15 заявок430 просмотров

Нужен недорогой переводчик статей с английского на русский. Статьи из газет, тексты не сложные, обычно на тему недвижимости и инвестиций в недвижимость.

Пример статьи для перевода в приложении.

Присылайти варианты ваших работ (не больше 2х) а лучше перевод первых 2-3 параграфов предложенной статьи и стоимость ваших услуг на [email protected]

Статей много, будем рады работать с правильным человек на протяжении долгого времени.

17 лет назад
lenmarc
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поиск и перевод с английского - обзоры ноутбуков

    $250

    Необходимо искать и переводить с Английского на Русский язык Качественные и Интересные обзоры по ноутбукам. Примеры хороших обзоров - zoom.cnews.ru/ru/catalog/notebook/ В Предложении Прошу указывать: Источники обзоров. Стоимость за ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевести экономическую статью

    $100

    Здравствуйте, мне бы хотелось получить качественный перевод приложенной статьи. Я давно зарегистрирован на этом сайте и примерно знаю цены, но все-таки мне хочется получить качественный перевод. Поэтому давайте цену за перевод ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод с французского текстов по психологии

    Нужен перевод с французского языка на русский для написания реферата к кандидатскому минимуму. Тема текстов: гендерные исследования. Оплата всей суммы - примерно через неделю после того, как пришлете готовую работу. Тестовый ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Срочно требуется устный перевод с немецкого

    Требуется устный переводчик с немецкого языка. Тематика: металлургия. Место работы: Новотроицк (Оренбургская область). Дата: 20-21 мая. Оплата договорная. Информационные материалы предоставляем. Обращаться в аську 371-662-848 или по почте: [email protected].

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Текст с переводом (20000 символов)

    Необходим простой текст на английском языке с переводом. Подходит абсолютно любой текст, можно и с интернета. Чем проще тем лучше...рассказ какой-нибудь, сказка и т.д. 20000 символов (пробелы считаются) Писать в асю 418115

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Cтартап

    Требуется человек для участии в стартапе (проведение презентации на конференции seedcamp в Киеве(на правах основателя )). Требование: разговорный английский, Java\Flex, проживание Харьков.

    Java
    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод с англ. на русс.

    Необходимо перевести 20 страниц текста с Английского на Русский язык. Тема: Экономика. Прикрепляю что нужно перевести. Жду от вас небольшой открывок перерведённого из архива текста (достаточно 2-3 предложений) и цену за работу. Писать сюда ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Небольшой перевод текста

    Проф. перевод на eng небольшого текста: 1) Ты любитель и ценитель R&amp;B? Тебе надоело таскаться по магазинам в поисках альбомов любимых исполнителей? Ты хочешь увидеть эксклюзивное видео своих кумиров? Тогда наш портал для тебя! ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад