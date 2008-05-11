Перевод статей - Новости с англ. на русский

Нужен недорогой переводчик статей с английского на русский. Статьи из газет, тексты не сложные, обычно на тему недвижимости и инвестиций в недвижимость.

Пример статьи для перевода в приложении.

Присылайти варианты ваших работ (не больше 2х) а лучше перевод первых 2-3 параграфов предложенной статьи и стоимость ваших услуг на [email protected]

Статей много, будем рады работать с правильным человек на протяжении долгого времени.