Необходимо искать и переводить с Английского на Русский язык Качественные и Интересные обзоры по ноутбукам. Примеры хороших обзоров - zoom.cnews.ru/ru/catalog/notebook/ В Предложении Прошу указывать: Источники обзоров. Стоимость за ...
Перевод статей - Новости с англ. на русский
Нужен недорогой переводчик статей с английского на русский. Статьи из газет, тексты не сложные, обычно на тему недвижимости и инвестиций в недвижимость.
Пример статьи для перевода в приложении.
Присылайти варианты ваших работ (не больше 2х) а лучше перевод первых 2-3 параграфов предложенной статьи и стоимость ваших услуг на [email protected]
Статей много, будем рады работать с правильным человек на протяжении долгого времени.
Заявки фрилансеров
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