Перевод статей с английского на русский

ПереводыЗакрыт1 заявка88 просмотров
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Разовая работа. В течение недели перевести грамотным языком несколько статей до 5000 знаков без пробелов.

10 лет назад
dagowill
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
spikes
27 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$60
7 дней
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    Объявляется конкурс на перевод и оформление статей по тематике изучения английского языка. Основная цель проведения конкурса: выбрать подходящего кандидата для непрерывного наполнения тематического раздела сайта. Текст статьи для перевода: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/975/02/ Объем материала: 2200 символов без пробелов Перевод статьи ...

    Переводы5 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

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    Доброго времени суток. Нужно перевести с русского на английский небольшое письмо. Не коммерция, личная переписка. ~500 знаков

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод DE-RU (IT)

    Aspect Translation Company приветствует Вас! Нам нужны квалифицированные переводчики в языковой паре DE-RU/UKR. Тематика: IT. Работа в Trados. Высылайте Ваши отзывы Заранее спасибо. Будем рады начать сотрудничество.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод текстов медицинской тематики DE-RU

    Aspect Translation Company приветствует Вас! Нам нужны квалифицированные переводчики в языковой паре DE-RU/UKR. Тематика: Медицина. Работа в Trados. Высылайте Ваши отзывы Заранее спасибо. Будем рады начать сотрудничество.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад