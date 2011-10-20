Перевод статьи

Ольга - великолепный исполнитель. Справилась за 4 часа с 10 000 знаков. Всегда была на связи, воплотила "в жизнь" все пожелания. Буду сотрудничать с ней долгосрочно. Вежлива, аккуратна и образованна. Советую ее как исполнителя, не пожалеете!