Текст: Описание проекта развлекательных центров для молодёжи Объём: 6080 символов (с пробелами) Оплата: 9 wmz
Перевод статьи на английский
Необходимо перевести на английский статью по робастному управлению для публикации в журнале. 8 318 знаков с пробелами. Детали по e-mail'у - [email protected] либо в привате.
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