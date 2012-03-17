Перевод статьи о GPS-Trace Orange

Есть статья о GPS-Trace Orange (о теме можно почитать тут http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-Trace_Orange) на 2168/бп символов. необходимо осуществить перевод с русского на следующие языки:

1) Индонезийский

2) Хинди

3) Корейский

4) Тайский

5) Словенский

6) Датский

7) Финский

Расчет по web money, можете также предложить для рассмотрения свой вариант. В отклике указывайте сумму за перевод на один язык.

Рассматриваем предложения по переводу как на все зыки сразу, так и по одному.

Если появятся вопросы, пишите на [email protected]