Перевод статьи по физике с немецкого языка на RUS.

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Требуется две научные статьи по физике на немецком языке по несколько страниц А4 каждая. - Одна уже имеется ее надо допереводить (приложил в pdf)+ еще вторую надо статью (можно найти в интернете уже готовую с переводом).

11 лет назад
russkijm
Виталий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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