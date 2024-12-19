Перевод статьи с английского на русский

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Закрыт69 заявок1919 просмотров
Нужно сделать грамотный перевод статьи, можно использовать переводчик, но главное чтобы текст был читаемым и не резал слух.
Срок 2 дня.
Если не учитывать список литературы и 2 страницы оглавления ( их переводить не нужно )
статья на 20 страниц.
За перевод статьи 500 рублей.
Ознакомьтесь с оригиналом прежде чем отвечать на сообщение!
Ссылка на статью - https://galaxy-link.space/text22914
Оставляйте свои предложения всем отвечу.
Можно как новичкам так и с опытом.
Английский языкПеревод статей
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