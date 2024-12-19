Перевод статьи с английского на русский

Срок 2 дня.

Если не учитывать список литературы и 2 страницы оглавления ( их переводить не нужно )

статья на 20 страниц.

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