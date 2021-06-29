Перевод странички сайта на английский

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Завершен38 заявок1253 просмотра

https://deh222.wixsite.com/indextraders/depositcash

Перевести качественно текст страницы на Английский и выслать в формате Word. (исправил ссылку)

4 года назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sofi97
28 лет
5 лет в сервисе
Была
11 дней назад
4 года назад
$10
2 дня
Все отлично! Спасибо
Обращайтесь в дальнейшем. Буду рада сотрудничеству)

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