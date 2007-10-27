Перевод тех. статей с англ. на русский

Перевод каталога с русского на польский. Общий объем до 200 страниц. Тематика: каталог автомобильных масел. Источник: отсканированное изображение с картинками и текстом. Можно частями. Указывайте, пожалуйста, производительность в день и цену за страницу (1800 знаков с ...
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Необходимо перевести несколько обзорных статей по автоматическим системам управления.
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