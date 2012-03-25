Перевод технического текста с немецкого языка.

ПереводыЗакрыт11 заявок181 просмотр
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Необходимо перевести с немецкого приличный объем статей по автомобильной подвеске. Оплата по мере перевода (т.к. объем приличный) любым удобным способом.

12 лет назад
rw4lll
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад