Перевод технического текста с немецкого языка.

Необходимо сделать перевод 24х страниц с русского на английский язык. Примерно 6000 слов. Тематика текста - инвестиции. Требования - понимание тематики текста, ну и отличнейший английский, конечно же :) Качество перевода будет проверяться ;) В заявках указывайте, ...