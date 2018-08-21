Перевод текста игры с английского на русский

Здравствуйте. Ищем переводчиков с английского на русский для фанатского перевода игры Persona 5, это японская JRPG, которую очень высоко оценили в мире. Но для нее нет русской локализации. Сейчас в команде 10 человек, текста много, все работают бесплатно, добровольно и свободное время. Нам нужны энтузиасты что бы ускорить процесс, оплаты нет. Сейчас переведено 14%. Перевод начат 2 апреля 2018. Пишите в ЛС или ответьте на проект