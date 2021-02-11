Перевод текста на английский (американский)

Здравствуйте!

Нужен переводчик-копирайтер со знанием американского английского (обязательно!).

Работы будет заключаться в переводе на простой разговорный язык текстов для постов в социальных сетях, статей на сайт, фраз для видео постов, писем в e-mail рассылку.

Также нужно будет делать вычитку и вносить правки в статьи для сайта.

Дополнительно нужно будет подбирать информацию в интернете для постов о знаменитосях в сфере музыки

и создавать из этого материала посты для социальных сетей.

Тематика - звукозаписывающие студии США. Клиенты - артисты, авторы песен, музыканты в жанре Хип-Хоп, Рэп, A&B

В неделю около 3-4 постов, 1-2 статьи на сайт, 1-2 письма в рассылку.

Ищу фрилансера для постоянной работы.