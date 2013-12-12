Требуется перевести с английского на русский три видеоролика, в текст. Тематика офтальмология. Ссылки на ролики: https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-1.mp4 4:20 https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-2.mp4 1:29 https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-3.mp4 1:12 Для заявки от ...
Перевод текста на английский язык
Красящая крем краска для волос.
Инструкции по использованию:
Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. Желаемый тон волос определяется по таблице цветов.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Одеть защитную накидку. Тщательно расчесать не мытые сухие волосы. Перед тем как начать смешивание краски необходимо надеть специальные защитные перчатки. Не использовать металлические емкости для смешивания краски.
ТЕХНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: седые волосы более 50-60%, смешать 50 мл крема с 75 мл Н202 10-20 объем. Натуральные волосы и модный рефлекс: смешать 50 мл крема с 75 мл Н202 20/30/40 объем. Для осветления на 4 тона с суперосветлителями необходимо смешать 50 мл крема с 100 мл Н202 40 объем. Добавить по чуть-чуть Н202 в краску и тщательно перемешать.
ВРЕМЯ выдержки: 20 минут для окраски с низким оксидированием, 30 мин для окрашивания седых волос и окраски тона на тон. 45 минут для сильного осветления натурального цвета. С помощью сухого теплого воздуха уменьшается время держания.
ПО ОКОНЧАНИЮ КРАСКИ: промыть осторожно волосы. Специальный шампунь для окрашенных волос. Дальнейший уход специальными средствами для окрашенных волос.
ОБЪЕМЫ Н202: 10 для окраски тона на тон, 20 для окраски после обесцвечивания, для окрашивания седых волос, для осветления от 1 до 2 тона, 30 для окрашивания седых волос и для более блестящей окраски, для осветления от2 до 3 тона, 40 для сильного осветления с суперосветлителями, для осветления до 3-4 тона.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: содержит аммиак, диаминобензин, толуилендиамины, резорцин. Использовать предназначенные защитные перчатки во всех четырех фазах аппликации, при манипуляции и при окончательном промывании волос. Во избежании аллергической реакции перед применением краски необходимо проверить кожу на чувствительность (ТЕСТ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ). Запрещается наносить краску на поврежденную, воспаленную, раздражительную или же подверженную какой-либо болезни кожу головы. Тщательно прополоскать волосы от краски по окончанию ее применения. Избегайте попадания в глаза. В случае контакта с глазами, немедленно промыть глаза теплой водой. Не использовать для окраски бровей и ресниц. Хранить в недоступном для детей месте. Придерживаться инструкции по применению.
СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Может вызвать аллергическую реакцию. Избегайте попадания краски в глаза; в случае попадания немедленно промойте их водой. Не используйте продукт для окрашивания ресниц и бровей. После использования тщательно промойте волосы водой. При окрашивании пользуйтесь резиновыми перчатками. Храните продукт в недоступном для детей месте. Перед использованием проведите тест на восприимчивость препарата. Прочтите инструкцию по применению и меры предосторожности (внутри упаковки) и соблюдайте их.
Состав: диаминобензин, диаминотолуол, резорцин, аммиак.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Может вызвать аллергическую реакцию. Избегайте попадания краски в глаза; в случае попадания немедленно промойте их водой. Не используйте препарат для окрашивания ресниц и бровей. После использования тщательно промойте волосы водой. При окрашивании пользуйтесь резиновыми перчатками. Храните продукт в недоступном для детей месте. Перед использованием проведите тест на восприимчивость препарата. Для этого нанесите небольшое количество краски на вымытую с мылом кожу на предплечье или за ухом, а через 24 часа смойте ее водой с мылом. Если раздражения нет, можно использовать краску по назначению; если же наблюдаются зуд, покраснение или опухание, следует отказаться от ее применения. Не рекомендуется использовать продукт людям, у которых в прошлом наблюдалась негативная реакция на окраску волос и людям с чувствительной кожей головы. Также не следует использовать краску, если на коже головы имеются раздражения или раны. Если в течение нескольких дней после окрашивания на коже появились раздражение или сыпь, возникло опухание глаз или лица, немедленно обратитесь к врачу. СМЕШИВАНИЕ. Смешайте в пластмассовой посуде 50 мл крема-краски Life Color Plus и 75 мл крема-окислителя 6%(20 vol), 9% (30 vol) или 12% (40 vol) либо, при использовании интенсивно осветляющих красок, 100 мл крема-окислителя 12 % (40 vol). Для получения более насыщенного цвета смешайте крем-краску Life Color Plus с кремом-окислителем 6% (20 vol), 9% (30 vol) или 12% (40 vol) в соотношении 1:1. Информацию о методах и продолжительности окрашивания можно узнать из таблицы цветов.
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