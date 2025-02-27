Перевод текста на узбекистанский

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Открыт6 заявок88 просмотров

Ищем переводчика с украинского/русского на узбекистанский. Текст про ворота и металлоконструкции.

Напишите, пожалуйста, желаемую стоимость оплаты за колличество слов или символов. Спасибо!

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