Перевод текста по социологии

Есть текст интервью (18 страниц А4, 48600 зн. без пробелов) на англ. языке. Требуется качественный (для печати!) перевод на русский. Нужны люди, знакомые с социологической тематикой, способные перевести текст хорошо.

Просьба оставлять предложения и стоимость, а также примеры переводов.

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Уважаемые профессионалы! Мое начальство слегка мудрит и никак не может высказать свою окончательную точку зрения.

Ваши контакты я записала - как только меня уведомят окончательно о сроках и возможной стоимости - я свяжусь с выбранными исполнителями.

Прошу прощения за проблемы! Но они зависят не от меня.