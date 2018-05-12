Перевод текста с русского на английский

Доброго времени суток. Банальная ситуация: регистрация, настройка аккаунта, первая покупка. Через пол часа с EBay приходит письмо: Ваша учетная запись приостановлена. Нужна помощь переводчика для совершения звонка оператору.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести текст с русского языка на английский.
- Похожие заказы
- Переводы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо перевести статью (5000-5500 символов) на английский язык. Тема - современные технологии печати. Интересуют сроки и стоимость работы.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Английский - русский. Предлагайте цену и срокиПереводы26 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести 3 страницы А4 (646 слов, 3813 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя завтра (5 ...Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести 2 страницы А4 (442 слова, 2595 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя ...Закрыт6 лет назад
Нужно перевести 2 страницы А4 (400 слов, 2350 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя ...Закрыт6 лет назад
Нужно перевести 2 страницы А4 (372 слова, 2334 символа без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя ...Закрыт6 лет назад
Нужно перевести 2 страницы А4 (385 слов, 2371 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя завтра (5 ...Закрыт6 лет назад
Перевод 602 слова. 4200 знака без пробелов. Нужно до пн, крайни срок вторник.Переводы37 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны переводчики английского языка (англ-русс), тематика: техника, финансы, экономика, юриспруденция и др (возможно выбрать). По оплате готовы обсудить. Пишите если интересно. Желательно работа с Trados.Переводы39 заявокЗакрыт6 лет назад