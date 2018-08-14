Перевод текста с русского на английский

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Закрыт9 заявок323 просмотра

необходимо перевести текст объемом 188 слов

7 лет назад
guest_15344553514873
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад