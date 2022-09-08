Приветствую!

Нужно перевести тексты с русского на украинский.

Исходные тексты в разметке HTML, и на выходе должно быть также. Гугл-переводчик хорошо справляется с такой задачей, а вам остаётся только внимательно(!) всё вычитать и исправить при необходимости.

Всего около 150 страниц, если считать по 2000 знаков/стр.

Нужен исполнитель только из Украины.

Прошу сразу указывать срок и стоимость работы.