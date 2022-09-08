Перевод текстов на украинский (в HTML)

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Завершен51 заявка818 просмотров

Приветствую!

Нужно перевести тексты с русского на украинский.

Исходные тексты в разметке HTML, и на выходе должно быть также. Гугл-переводчик хорошо справляется с такой задачей, а вам остаётся только внимательно(!) всё вычитать и исправить при необходимости.

Всего около 150 страниц, если считать по 2000 знаков/стр.

Нужен исполнитель только из Украины.

Прошу сразу указывать срок и стоимость работы. 

HTML
3 года назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

IrinaSh29
Ірина 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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IrinaSh29
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